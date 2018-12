NE MOŽE VIŠE DA GA SMISLI! ULETELA KAO FURIJA PA NAVALILA NA ČOLAKA: Zerina dobila NERVNI SLOM, a deblji kraj IZVUKLA MARIJANA! (VIDEO)

Marijana Zonjić bila je gost na radiju "Amnezija" na velelepnom imanju "Zadruga 2" i tom prilikom razvezala jezik oko aktuelnih dešavanja povodom raskida veze Baneta Čolaka i Zerine Hećo. Ono što je čula Zerini se ni malo nije dopalo, pa je uletela kao furija i napravila haos svom bivšem dečku.

"Šta radiš to, debilu jedan?! Je l' te sramota? Dovodiš nju da me pljuje ovde?! Šta je ovo, osnovna škola, cirkus? Gde ti je objektivnost kad radiš? Jesi li opet napisao šta će ko da govori? Bolesniku, ti si bolestan! Kretenčino jedna! Ovo ti je samo da me isprovociraš da bih pričala sa tobom?!

Ovo joj nije bilo dovoljno pa je onda nasrnula na Zonjićevu, i toliko su se nameračile jedna na drugu da je obezbeđenje moralo da upadne i reaguje. Hećo joj je ozbiljno pripretila:

"Tebi ću se, mala, krvi napiti! Ti ovde pišeš pismeni, je l' da?!".

