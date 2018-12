BANETOVO URNEBESNO PADANJE U NESVEST JE IZAZVALO HAOS: Čolak detaljno objasnio šta se zaista DESILO, morao je to da uradi! (VIDEO)

Bane Čolak je izazvao pometnju na društvenim mrežama kada je pao u nesvest, a svi su ga optužili da se isfolirao.

To je potvrdila i njegova majka Jasmina, gostujući u emisiji, a on je sada detaljno objasnio zašto je morao to da uradi.

"Ja sam njih molio 45 minuta da me puste na pljugu i govorio da mi nije dobro. Rekao sam da mi je visok pritisak, a kada su rekli da ništa ne može, ja sam pao. On dođe i pita me šta mi je kada sam pao, pa sam ja rekao da je srce. Izmerili su mi pritisak, i ona su mi rekli: "Beži bre, malo ti je povišen", rekao je Čolak svom cimeru Pavlu.

