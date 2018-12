OVO JE VAN SVAKE PAMETI! Vapaj majke Baneta Čolaka: Incident sa Zerinom je dotukao, pala na kolena, moli se ZA SINA!

Majka Baneta Čolaka strahuje za zdravlje sina u "Zadruzi 2", koji i nakon raskida turbulentne veze sa Zerinom ne prestaje da zapada u krize, koji tvrdi da u rijalitiju "nema ni druga ni prijatelja" te je počeo da slabi naočigled svih velikom brzinom. Zbog čestih incidenata, Jasmina 90 odsto stvari nije gledala i veoma teško podnosi patnju sina.

"Ja ovo doživljavam kao... kad upadnete u poukovu mrežu. Gledajući Baneta. On je jedna neiskvarena i dobra duša koja nema iza sebe mrlju u ponašanju. Grešio je, kao i svi, ali zaista nema to životno iskustvo ili tu neku pokvarenost, ne znam kako bi to nazvala... da bi mogao da parira da ne kažem - Zerini, da ne ispadne grubo. U paukovoj mreži lepite se sve više i upadate u ambis. Ovo je meni toliko strašno gledati! Ovo je van svake pameti! Postoji li granica, ne znam?"

"Iznenađujuće mi je, u prošloj 'Zadruzi' popio je. Nije da on inače pijandrura, ali ovo je bila prva žurka na kojoj je najviše popio. Njega u stvari najviše zaboli nepravda. Kad bi mogao - on bi je (Zerinu) nosio na dlanu. A on kao bio grub i gurnuo je... Verujte, ovo je nepravda koju on non-stop doživljava. Ne može on ni da dokaže da je zaista bio u više navrata u pravu i da govori istinu! Zato je oslabio. Kao što je rekao neko veče - ovde nemam ni druga ni prijatelja", govorila je ona pa istakla da moli Boga da Bane bude izbačen iz Imaginarijuma, jer "nositi sve ovo s 25 godina na plećima je veoma teško".

foto: Printscreen

Iako nije pratila stravična dešavanja, pomno je ispratila ulazak bivšeg kljubavnika Dragane mitar u "Zadrugu 2".

"Sa Pavlove strane sam osetila da je njemu još uvek stalo do Dragane", izjavila je ona u emisiji kod Dušice Jakovljević.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir