IVAN POZVAO BIVŠU DA SE OBRAČUNAJU: Goco, dođi na poligraf da vidimo šta je istina

Ivan Marinković preksinoć je pozvao bivšu suprugu Gocu Tržan na poligraf!

Voditeljka "Parova" Anđela Lakićević upitala je Marinkovića da li bi voleo da se čuje sa bivšom ženom, na šta je on šaljivo odgovorio.

"Da, da", kratko je rekao, a na predlog voditeljke da oboje urade poligraf, Ivan je pozvao nekadašnju ljubav:

"Što da ne? Neću da vam kažem koja su pitanja, imam pet u glavi. Mislim da bi posle tog poligrafa bilo jasno ko govori istinu."

Kada je produkcija pokazala članak u kojem se spominju oboje, Ivan je pustio i suzu jer mu je to evociralo detalje iz prošlosti.

"Setio sam se Gocine slike iz perioda kad smo se upoznali, trenutak kada sam saznao da je trudna, ovo je slika sa veridbe. Voleo bih da budemo Goca i ja na poligrafu, svi biste izašli iz kuće, bili bismo sami", iskreno je izjavio Marinković, iako se to nije dopalo njegovoj devojci Jeleni.

Pozvali smo pevačicu za komentar, međutim, nije se javljala na telefon do zaključenja ovog broja.

Inače, poznato je da Ivan rado iznosi prljav veš na račun bivše žene, koju je nedavno optužio da ga je prevarila. On je priznao da je pevačica podnela papire za razvod i objasnio kako je došlo do pucanja odnosa.

"Jeste došlo do zahlađenja odnosa, nije mi tada bilo lako. Naše porodice su pokušale da reše stvar, ali je bilo bezuspešno. Međutim, nas dvoje smo bili pet godina u braku, znam je kako diše. Onda sam se dao u detektivske poduhvate i uhvatio je u prevari", rekao je Ivan skoro.



