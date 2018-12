BAKI PROGOVORIO O RAZVODU! Denser šokiran ženinom odlukom: Ovo nije očekivao, evo na šta je sve SPREMNA!

Otkako se pročulo da Bakiju na rijaliti adresu stižu papiri za razvod, denser nema mira. Iz tog razloga javno je progovorio o supruzi Bojani, ali i o odnosu sa Dinom Galorini.

"Nisam očekivao, ali sam shvatio da od toga nema ništa. Znam da me žena razume i shvata gde sam i kakav mi je posao i da je sve to cena slave i zahteva ovakvu igru. Ušao sam u takav šou i to je opravdano. Moja žena je jaka. Nije lako biti žena čoveku koji se bavi javnim poslom. Ali ako je tako odlučila to ćemo rešiti kada izađem odavde", izjavio je on.

Na to što Dina Galorini navodno sumnja da je on u tajnom dogovoru sa ženom i da zajedno žele da od nje napravite "crnu ovcu" imao je oštar komentar.

"To je čista glupost! Nema veze ni sa čim. Ja nisam klinac i neko ko ne zna i nije zanimljiv ili kreativan. Taman posla da smo se dogovorili. A i da smo se dogovorili ne kapiram uopšte šta menja naš odnos", rekao je on.

Publika inače uporno navija za vezu sa Dinom, kao i sa Voljenkom Ilić s kojom je takođe postao blizak prijatelj. Denser tvrdi da ne daje namerno povoda za tako nešto.

"Da smo u nekoj šemi ili vezi kako govore, ne kapiram osudu i kritike ljudi koji se bave mojim životom i imaju pravo na to. Ja sam samo neko ko je ušao ovde i dobio svoju ulogu u filmu ili seriji. Mislim da bi trebalo da sačekamo kraj, jer u svakom filmu postoji kraj pa i u ovom eksperimentalnom gde se nalazim", zaključio je on.

