JA PI*AM PO TAKVIMA NAPOLJU! ZAKLAĆU TE ZUBIMA: Miki Đuričić totalno PUKAO! Ovakve JEZIVE PRETNJE još niko nije izgovorio (VIDEO)

Miki Đuričić se našalio na Minin i Momčilov račun jer je primetio da između njih postoje varnice zbog čega je došlo do velike svađe i teških reči.

Naime, Miki je provocirao Momčila da će uskoro napustiti rijaliti i da će ga Mina ostaviti čim uđe njen bivši dečko Nemanja Đerić Đekson. Međutim, ni Momčilo nije ćutao. On je rekao da bi i njega Suzana ostavila kada bi ušao njen suprug Vlada, što je Đuričića posebno razbesnelo.

"Ja napolju p*šam po takvim bilderima kao što si ti! Pa i Mića bi te prebio! Zezali smo se, Mina i ja drugovi. Ti je znaš tri dana, ja je znam sto godina. Ja je zaj*bavam za Đeksona. Da nisi ti možda zaljubljen u nju? Da nemaš emocije prema njoj? Druže, ti ne znaš mene. Ja sam napolju sto puta gori. Znaš zašto ja tamo spavam? Zato što bih svakog dana nekoga prebio", vikao je Miki.

"Ja sam spomenuo Suzanu, ti si spomenuo Minu", uzvratio mu je Momčilo.

"Ne možeš da spominješ ženu sa kojom se ja družim. Ja Minu mogu jer vas dvoje niste u vezi, ona se samo sprda sa tobom. To nije isto. Mi smo deset godina prijatelji, ti i Mina niste emotivno vezani. Ja to nisam tebe podj*bavao nego Minu. To sam joj pričao i kada je bila sa Ervinom", nastavio je Miki dok ih je obezbeđenje razdvajalo.

Miki, kada su ga prošle bubice, kada se smirio, prišao je Momčilu i izvinio mu se zbog njegove burne reakcije i pretnjih koje je izgovorio.

