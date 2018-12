ONA JE IZBAČENA IZ ZADRUGE, A OVO JE OSOBA KOJA JU JE NAJVIŠE RAZOČARALA: Svesna sam da nisam pokazala ONO što se očekivalo od mene! (FOTO)

Biljana Micić je odlukom glasova publike izbačena iz rijalitija "Zadruga 2". Ona je pre manje od mesec dana ušla u Imaginarijum, ali to kratko vreme koje je boravila unutra ipak nije bilo dovoljno da osvoji simpatije gledalaca.

Ona je odmah po izlasku voditeljki priznala da je svesna toga da nije pokazala ono što su ljudi od nje očekivali, pa rekla i ko ju je najviše razočarao.

"Ja sam živ dokaz da izgled ume da prevari. Adam me razočarao, mislio je da ćemo se smuvati kad ja uđem. Mi smo bili okej par dana, posle sam se sklonila od njega, njemu nedostaje porodica, sve sa Marijanom ga je napunilo negativnom energijom. Kada su me podigli, on je prebledeo. Nismo se ni pozdravili", ispričala je Micićeva iskreno.

Veliki šef je saznao za njen dogovor sa Lepim Mićom, pa odlučila da ona može izabrati bilo koga za ovonedeljnog vođu, osim njega.

Biljana je istakla d aje sa svima bila super, ali da može da vrati vreme, distancirala bi se od Branislava Radonića Brendona, jer smatra da joj se izvinio samo iz koristi.

