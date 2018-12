MINA VRBAŠKI I PAVLE SE OSAMILI U TOKU NOĆI: Najmlađa učesnica bacila oko na Draganinog bivšeg ljubavnika! Otvorila se pa mu SVE PRIZNALA! (VIDEO)

Mina Vrbaški otvoreno je priznala Drvetu mudrosti da joj se dopao novi učesnik Pavle Jovanović, inaće bivši ljubavnik udate Modelsice Dragane Mitar.

Kako je sama istakla, uhvatila ga je da je krišom gleda, pa tako zaključila da su simpatije obostrane. Tada je izjavila da će sačekati pravi trenutak da svoje planove za ovog ukućana sprovede u delo.

"Mene je ona (Dragana) pogodila tri puta više, nego ona bivša. Ona me preko poruka pogodi. To nijedna nije mogla. Vidi, ja sam uvek bio Cica Mica. I ona je isto takva, ona je malo dete, a tek će da bude kad pređe tridesetu", rekao je Pavle Mini u poverenju.

Mina je bila puna razumevanja za svoju novu "žrtvu" pa je sa njim podelila svoja najemotivnija iskustva sa Igorem, ali i sa ocem koji je imao problema sa narkoticima.

"Ja kad sam raskinula sa Igorom, mnogo sam se trudila...mnogo sam mu slala poruke i uspela sam da ga vratim i nikad ga neću zaboraviti. Imala sam jednog dečka sa kojim sam bila godinu dana i dan danas ga volim, zvao me da sa 16 godina odem preko sa njim, mama me je smarala, ali ja nisam htela. Sad smo u dobrim odnosima, on već ima dete, oženio se. Moja mama je meni branila da živim kod babe i dede kad sam bila mala, moj tata je bio narkoman. On nije želeo dugo da me vidi. Meni je mama bila i mama i tata. On se javio, hteo je da me vidi, pričao mi neke priče. Ništa se nije poklapalo. Viđali smo se kratko, popijemo kafu. Ja pređem preko nekih stvari, dozvolim da mi priđe i posle nekog vremena imala sam problema sa njim, tu je bilo svega i svačega. Tako da, svaki put kad ga vidim ja prođem pored njega kao da ga ne poznajem", rekla je iskreno Vrbaški.

