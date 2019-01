NEMAJU SRAMA, PONAŠAJU SE KAO DA NISAM TRUDNA: Coka se požalila na ukućane, a onda otkrila ko joj je uvek SLAMKA SPASA!

Aleksandra Tasić Coka osvrnula se na Enisu, podršku svoje majke i na to kako se oseća sada, kada je u blagoslovenom stanju.

Ona je odogovorila na nekoliko pitanja koja zanimaju gledaoce "Parova 7".

foto: Printscreen/Happy

Enisa Bajramović ušla je u okršaj sa tobom i podsetila te na događanja pre trudnoće, kada je Nikola rekao da bi voleo da nisi trudna. Koliko te je zabolelo to što mnogi govore da ne biste bili zajedno da nisi trudna?

- Mnogo me je zabolelo, svakodnevno imam košmare zbog tuđih mišljenja (smeh).

Majka Nevene Kalaver pružila je otvorenu podršku Ivaniji Bajić, koja je izjavila da je Nikola seksualno uznemiravao. Nakon toga, tvoja majka se uključila u program i dala ti je samo reči podrške. Koliko ti znači što je tvoja majka otvoreno uz tebe?

foto: Printscreen/Happy

- Nevenina majka i njeni komentari su me još više potresli (smeh), sve se videlo i čulo sinoć. Kao i uvek, moja majka je tu za mene kada mi je najpotrebnije, ponosna sam na sve što je rekla sinoć, i što je videla neke stvari. Podrška porodice me pokreće da budem još jača.

Kako se fizički osećaš zbog drugog stanja? Da li ti je boravak u kući naporniji nego pre?

- Kako čovek može da se oseća pored ovakvih ljudi? Počeli su učestali napadi, kao i prethodna tri meseca. Tako nisko udaraju da to nema granica. Njihova radost je jedna velika ironija, ponašaju se kao da nisam trudna. Nemaju srama, ali brinem o bebi i to je to.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Happy, Foto: Printscreen/Happy

Kurir

Autor: Kurir