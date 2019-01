RAZOČARALA SI ME, KAKO MOŽEŠ TAKO DA SE PONAŠAŠ? Zerinina majka se javila, a Hećova grcala u suzama! Dobila je poruku i od BIVŠEG MUŽA sa kojim ima ćerku (VIDEO)

Zerina Hećo dobila je poziv od majke u rijalitiju, a ona joj je odmah "očitala bukvicu" kako treba da se drži što dalje od Baneta Čolaka.

Majka rijaliti učesnice izrevoltirana je što su Bane i Zerina "zakopali ratne sekire", a pomenula je i bivšeg muža svoje ćerke - Rusmira.

"Čuješ li me? Ni blizu dotičnog. Napravila si grešku, razočarala si fanove, razočarala si mene. Ni dobro jutro mu ne govori. Imaš ogromnu podršku, ali sve to pada u vodu kada priđeš alkoholu, jer to ne priliči majci. Zerina, prati me ne znam kada ću dobiti poziv", rekla je ona, a Hećova je završila u suzama i želela da čuje ćerku Saru.

"Sari praviš problem. Banetu ni dobro jutro, jer tako praviš problem Sari. Slušaj šta ti Jelena Krunić govori, držite se skupa. Nemojte da me razočarate, ni blizu alkohola. Imaš ogromnu podršku, ali svi ti kažu da se držiš podalje od dotičnog. Slagao te je, nikakav problem nemam sa Rusmirom. Naljutila si me, nasikirala si me. Kako možeš tako da se ponašaš. Nikome ne veruj, da se nešto desi, ja bih došla peške do tebe. Rekao ti je Rusmir, pusti neka te vređa, pusti, pusti", završila je majka.

