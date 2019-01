ANA I DAVID OGOVARALI KIJU KOCKAR: Koraćeva otkrila šta je Sloba pričao o njihovom braku i neće mu se baš svideti! (VIDEO)

David Dragojević i Ana Korać započeli su razgovor o bivšim učesnicima Zadruge Kiji i Slobi. David je pohvalio Slobinu pesmu "Kocka", a zatim i sve Kijine pesme.

Nakon ovoga komentarisali su Kijinu karijeru o kojoj su imali samo reči hvale.

- Ona gura sada sama? Pa i treba da gazi! Ona je jedina od svih rijaliti učesnica koja je napravila tako nešto, tu slavu što je ovde stekla i na pravi način unovčila. Stan, kola... I treba tako. Nije to lako. Treba se boriti sa tim. Svaka čast, ja volim kada neko uspe tako. Zamisli sve to ostaviš, baš treba imati onu stvar - govorio je David.

foto: Pritnscreen/Facebook

- Šta je sve preživela. Zato što je inteligentna. Zatvore ti se jedna vrata, otvori se sto drugih. Mi smo svi bili šokirani kada je ona ušla. Ulazi i počinje pesma "Stjuardesa", pojavljuje se ona i niko ne zna ko je ona. Sloba kaže: "To je moja žena" i mi svi počeli da vrištimo. Ona je njega gurala. Mi smo mislili da taj brak nije ništa, on (Sloba) je to tako predstavio - govorila je Ana.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir