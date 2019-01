OCA SAM POSLEDNJI PUT VIDELA PRE 5 MESECI! Marijana otkrila veliku porodičnu tajnu: Rak je tada bio u metastazi, nisam ga ni prepoznala a znala sam da je kraj... Cela vila PLAKALA!

Marijana Marković progovorila o porodičnoj drami koja ju je i te kako potresla. Emotivan susret sa bolesnim ocem ostaće joj zauvek urezan u sećanje.

"25. avgusta sam poslednji put videla oca. Njegov karcinom je tada bio u metastazi... Ja svoga oca nisam videla 9 godina pre toga. On je želeo tada mene da vidi, ja sam bila skeptična po tom pitanju, jer nije zaslužio... Sve se u životu nekako vraća... Ja sam odlučila njega da posetim, predosetila sam da je poslednji put. Ušla sam, sela sam u tu salu. Moj otac je stigao poslednji. Ja ga pamtim kao čoveka koji je bio krupnije građe, a kada sam ga ugledala nisam ga prepoznala, nije imao ni 50 kilograma. Želeo je da me zagrli, ja sam mu rekla da samo sedne. Gledali smo se nekoliko minuta, njemu su potekle suze i ja sam zaplaka. Pitala sam ga zašto nije bio dobar otac, nego je samo vršio nasilje. A on se izvinio i rekao da se pokajao zbog svega", s tugom u glasu pričala je Marijana.

