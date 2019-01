SKLONI SE, BOLESNIKU! NEĆU VIŠE DA LAŽEM DA ME NISI TUKAO: Marijana besna na Milija, iznela BRUTALNE tajne, a onda je ova takmičarka dala POSLEDNJU REČ! (VIDEO)

Milutin Radosavljević Mili pokušao je da razgovara sa Marijanom o njihovom sukobu koji se dogodio u ranim jutarnjim satima.

Ona nije baš bila raspoložena za njegove izlive ljubavi.

"Meni takva bolesna ljubav ne treba. Skloni mi se bre, skloni mi se bolesniku jedan, ti si nasilnik i agresivac...To što sam te ja štitila i ćutala to je drugo više neću da ćutim... Progovoriću tamo gde treba. Ljudi su videli šta si uradio. Ovo ti je bio sedmi nasrtaj na mene za dvadeset dana... Ne treba mi takva bolesna ljubav, ne treba mi neko ko će da me bije... To što sam ja demantovala sve bilo je zato što te volim", izjavila je Marijana.

"Dala si izjavu da nije bilo ništa, sebe sam izudarao. Vidiš da si bolesna?", rekao je Milutin.

Kasnije je i Ilijana Vagić je osuđena od strane Milija da huška Marijanu protiv njega i da želi da joj nađe dečka.

"Pošto mene ovde uzimaju usta i pune Marijani glavu da ja govorim njoj da ne treba da bude sa Milijem, od kako je Marijana ušla u rijaliti ona i ja nismo ni jednog trenutka pričale o njenoj i Milijevoj vezi... Pričali smo o njenom bratu o njenoj majci... Rekla sam joj ovde da muškarac koji te jednom prevari, prevariće te uvek, čovek koji te izda jednom - opet će, čovek koji te udari jednom - opet će, takve stvari moraju da se seku u korenu", izjavila je Ilijana.

