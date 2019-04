DAVID JE ZBOG NJE NASRNUO NA TOMU PANIĆA, A LUNA GA SAD RASKRINKALA: Umeo je da bude itekako grub i hladan prema Aleksandri! Đoganijeva ZAPRŽILA ČORBU DRAGOJEVIĆU! (VIDEO)

Ljubu Pantović interesovalo je mišljenje Lune Đogani o Davidu Dragojeviću, s obziorom na to da su ne napočetku rijalitija družili.

"Mene zanima kako si ti videla to vaše druženje i da li si videla neko foliranje u tom odnosu", upitala je Ljuba Lunu.

"Što se tiče tog druženja Aleksandre, Davida i mene, što ona kaže da smo se mi kao muvali, ja nisam nikoga muvala šta je neko drugi radio, ne znam. Naš odnos je uvek bio okej, ja nisam osetila bilo kakav flert sa njegove strane. On je dečke mene čak i branio. Što se tiče Aleksandre, kad smo nas dve bile dobre na početku, ja sam nju razumela u nekim situacijama, kada sam i rekla da u njihovoj vezi niti je on ispravan niti je ona ispravna u nekim situacijama, on je umeo da bude itekako grub, itekako hladan, da na pogrešan način da razgovara sa njom, tako da mi se to nije sviđalo", bila je iskrena blogerka.

Za to vreme David je sedeo pored Koraćeve i bioli su prisni.

Podsetimo, tokom druženja Lune, David i Aleksandre, u jednoj od situacija kada je Toma Panić pokušao da zavede Luju, došlo je do neprijatne situacije i svađe zbog bolegrinog odbijanja. Tada ga je Dragojević napao da bi odbranio svoju drugaricu tadašnju Lunu.

