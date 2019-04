MARKO ĆE SPAVATI SA STANIJOM, A LUNA GA SATERALA U ĆOŠAK: Đoganijeva puca od ljubomore, ovako je reagovao njen dečko! (VIDEO)

Lepi Mića napravio je pravu pometnju kao novi vođa, kada je za potrčke postavio Staniju Dobrojević i Marka Miljkovića.

Staniji se nije dopala ova odluka, kao ni Markovoj devojci, koja je odmah napala Miljkovića, s obzirom da će njih dvoje spavati u istoj sobi.

"Da li ti to imponuje?", pitala je Luna, a Marko je pokušao da izbegne neprijatnu situaciju.

"Ja sam to odavno očekivala! Znaš koliko me to zanima... Nisam ja više ona Luna koja sam bila", rekla je Luna kasnije Savu.

