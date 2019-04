MILJANA KULIĆ SE VRAĆA U RIJALITI, SA SVE ZOLOM: Prva rijaliti mama najavila svoj dolazak, OVO NIKO NIJE OČEKIVAO!

Miljana Kulić javila se telefonskim uključenjem u rijaliti "Parovi 7", pa pozdravila sve ukućane. O najpoznatijem rijaliti tati, Ivanu Marinkoviću, nije imala reči hvale, ali je zato najavila da će rado biti gost njihovom studiju.

foto: Printscren YT

"Ja samo gledam budućnost, iz te prošlosti sam dobila lutkucu moju, mog Željka. Psi laju, karavani prolaze. Ja se uopšte se ne sećam Ivana, niti sam ga volela, niti mi je bitan u životu, meni kao da su rode donele Željka. Neki dan kada budem dolazila do Beograda, doći ću do studija, nagovoriću Lazara da i on dođe sa mnom", bila je jasna bivša učesnica više rijalitija.

foto: Printscren YT

Kurir.rs / Foto: Printscreen TV Pink

Kurir