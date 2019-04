OTKIRVENI NEPOZNATI DETALJE IZ BURNE VEZE: Subotićka ispričala kakve je poruke nalazila u Davidovom telefonu, a on priznao da se čuo sa BIVŠOM

Aleksandra Subotić ispričala je da joj je David Dragojević dok su bili zajedno uvek davao povoda da bude ljubomorna,

Naime, Aleksandra je ispričala da je Davidu svojevremeno u telefonu pronašla poruke, što je izazvalo probleme u njihovoj vezi.

"David se sada folira. Ja sam istražitelj. On kaže ona mi je drugarica, a ja uđem u poruke i vidim on njoj piše o nekom "mačoru", ali ne o životinji. Tada sam ja počela da gubim poverenje. On je meni uvek davao razlog da sumnjam", rekla je Aleksandra.

"Nikada je nisam prevario, ni u Americi. Ima jedna crnkinja što sam bio sa njom. I sada kada sam bio poslednji put, ona mi je poslala poruku na Instagramu, ja jednostavno nisam želeo, osećao bih se gadno", branio se David.

Podsetimo, pošto se David vratio u rijaliti sa Aleksandrom usledila je svađa sa Anom Korać koja ga je zbog ljubomore isterala iz sobe.

