POČELA DA GA NERVIRA, PA JOJ SASUO SVE U LICE: David ovako odbrusio Koraćevoj, nije joj bilo dobro kad je čula! (VIDEO)

Ana Korać i David Dragojević započeli su vezu u rijalitiju, nakon što je Aleksandra Subotić diskvalifikovana iz Imaginarijuma.

Njih dvoje su non stop zajedno, a dok su jedi poznati zavodnik sa imanja u Šimanovcima odbrusio je starleti da je nekulturna.

"To je nekulturno, da guraš u svoja usta, pa da stavljaš tu", rekao je David razočarano kada je video kako starleta jede krem.

foto: Printscreen YT

"Jel znaš da ću ja da uzmem moju kašiku? Ovo je moja kašika. Zašto si sinoć uzeo moju kašiku? E sad ti neću dozvoliti da jedeš, imaš da umočiš to tu", pravdala se starleta pa se i naljutila na kraju, pa pokušala da kazni dečka u svojoj bespomoćnosti.

"Meni možeš da pljuneš u usta", odgovorio je Dragojević.

"To je moj krem, mogu da radim sa njim šta god poželim mogu da stavim i glavu unutra ako to poželim", ljuto je pričala starleta što je an kraju i nasmejalo Davida.

Kurir.rs / Foto: Printscreen Yt

