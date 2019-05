ALEKSANDRA MOLILA ČABARKAPU DA OTKAČI LJUBU I BUDE SA NJOM! Pukao film Aleksandru pa ISPRIČAO SVE: Oni su šljam koji obmanjuje narod svojim lažima! (FOTO)

Aleksandar Čabarkapa rešio je da totalno raskrinka Subotiće, budući da mu je dosta više da se njegovo ime razvlači po rijalitiju svakodnevno, iako on nije učesnik istog. Obratio se fanovima putem Fejsbuk profila pa zapretio da će uskoro izenti sve prepiske koje ima sa Aleksandrom Subotić i tako jednom za svagda stati na put lažima koje ona iznosi o njemu. On je objasnio da je bio i sa majkom, Ljubom Pantović, i sa ćerkom, s tim da ćerka mnogo više laže.

- Fb prijatelji i neprijatelji i široke narodne mase, pošto sam blokiran obratiću vam se preko profila svoje supruge. Rijaliti go*na ne gledam, ali me prijatelji obaveštavaju da sam glavna tema štakorske i najjadnije javne porodice u Srbiji a prezime neću pominjati da ne budem opet blokiran. Rećiću vam da konjoglava mečka Božana i majka njena kao stena i tatko mafijoza u pokušaju na kineske baterije lažu apsolutno sve od A do Š - krenuo je svoju priču Aleksandar, pa nastavio.

- O njihovim porodičnim najsitnijim prevarama i po 1000 dinara podvođenjem člana porodice na prostituciju, porodičnim drogiranjem, pijanstvom, izdajom i svim najlošijim karakternim osobinama skupnim porodičnim šljamovima, o njima mogu pričati danima, da se ne ponovim mnogo više od govornika Zmaja od Šipov - dodao je on.

- Svi oni skupa obmanjuju narod svojim lažnim pričama, a ja se nisam oglašavao i njih pominjao jako dugo. Da budem skroman, ali ja sam kao nikotin teško me je ostaviti, pa njihovi jezici neprekidno melju i ne ispuštaju moje ime iz njihovih klozetskih usta- rekao je Čabarkapa.

- Ja sam taj koji raspolaze sa dokazima, a koje ću takođe preko Fejsbuka uskoro predočiti, jer večeras nemam vremena, a oni su u vidu sms poruka konjoglave, majke joj i mene. U tom starom telefonu imam barem 1000 poruka, i deo poruka gde me Aleksandra moli da otkacim Ljubu i da budem sa njom. Te poruke čisto i jasno potvrđuju da sam u isto vreme, žargonski rečeno, pegl*o majku i ćerku, a one svojim lažima lažu široke narodne mase, a od kojih žive pa vi vidite dragi pratioci koga vi podržavate i na koga trošite svoj novac. Za razliku od majke, ćerka mnogo mnogo više laže, ja nju u životu nikad nisam muvao, već se ona meni guz*la i nabacivala, pa sam joj, čisto pro forme, dao ono što je i tražila, bez ikakvih emocija i obaveza. A ona u svojoj glavudži umislila vezu, brakove i ludila. Živi bili i uskoro ćete sve videti. Aleksandar Čabarkapa - zaključio je on nedvosmisleno Čabarkapa.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

