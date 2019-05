MILJANA KULIĆ HITNO IZAŠLA IZ ZADRUGE! Kumila i molila Zolu da se POMIRE, kad ju je konačno ODBIO, morali su da je PUSTE (VIDEO)

Marija Kulić, posle svađe sa bivšim verenikom, Lazarom Čolićem Zolom, morala je hitno da napusti Zadrugu i to zbog posete psihijatru.

Zadrugarima je pušten snimak Miljaninog i Zolinog razgovora posle raskida, kada je Nišlijka molila di-džeja da se pomire, a Miksi je potom ispričala da je danas napuštala imanje u Šimanovcima i da je bila kod psihijatra.

foto: Printscreeen

"Uvek sam tražila nekog ko će da me voli. Željna sam bila ljubavi, moja najveća krivica je što sam pila lekove da se smirim umesto da raskinem. Nisam htela da se pomirim sa tim da je on sa mnom zbog novca. Majka mi je rekla da ne treba da pričam kada mi se sviđa neko. Uvek sam nalazila opravdanja. Pored svega toga, ja njegovu majku poštujem. Imale smo neke svađe, ali smo se pomirile. Upoznala sam drugu stranu svoje ličnosti dok sam sa Zolom bila. Danas sam bila kod lekara, a kada sam se vratila pričala sam sa Zolom. Šta je bilo, bilo je, to je moja lekcija za dalje", pričala je Miljana, a Marija ju je pitala "a zašto ga onda moliš".

"Zato što tad nisam znala šta pričam. Ja sam kriva za sve, ne tražim opravdanje, što sam sebi dozvolila da budem prostakuša", odgovorila je Miljana u suzama.

"Ja nju ne mrzim, nikada neću reći ništa loše o njoj. Ali kad priča ovakve stvari, ja ne mogu tek tako da pređem preko toga i moram da kažem svoju istinu. Problem je u stvarima koje su se dešavale napolju. Pričali smo i večeras. Rekao sam joj da je ne mrzim. Prosto, ne mogu preko nekih stvari da pređem tako. Želim joj svu sreću u životu. Ne želim da prelazim preko nekih stvari", započeo je Lazar svoje izlaganje, a Miljana je uzviknula "kako te nije sramota".

foto: Printscreeen

Kurir.rs/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir