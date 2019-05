ANA KORAĆ I DAVID NAPUSTILI BELU KUĆU, PA OPLELI PO LUNI: Ne želi da je porede sa nekom LJUBAVNICOM (VIDEO)

Ana Korać i David Dragojević sinoć su izašli iz Bele kuće, te su šetali velelepnim imanjem. Oni su razgovarali o tome što su zadrugari upoređivali Aninu vezu sa ljubavnim odnosom Lune Đogani i Slobe Radanovića.

"Nervira me što nas povezuju, što nas upoređuju, strašno me to smara. Oni će da skaču i da govore šta je i da li je nešto istina", izjavila je Ana.

"Iskuliraj, šta te boli k*rac. Šta je to nas poremetilo? Ja razumem neke stvari. Zamisli sad i ja da krenem, na šta bi to ličilo?"

"Volim te najviše! Budi spremna na tako, ovo je za mene glupost. Ne mešaj se u stvari koje te se ne tiču", odgovorio joj je David.

Kurir.rs/Foto Printscreen

