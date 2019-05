ANA KORAĆ NOSI FEJK STVARI, A KAD VIDI DOBAR AUTO, ONA STANE PA SE FOTKA PORED NJEGA: Rođena majka ukopala starletu najstrašnije, a tek da čujete KO JOJ JE STVARNO FINANSIRAO NOVI NOS I GRUDI!

Ana Korać na stubu je srama od kako Filip Mijatov bombarduje javnost škakljivim fotkama, informacijama, snimcima, pa i prepiskama o svom odnosu sa atraktivnom zadrugarkom. Nikome nije jasno poreklo novca o kome kolaju priče, ali majka Ljiljana je rešila da otkloni svaku sumnju da je novac "sumnjivog porekla".

Poznato je da je Ana uložila pozamašnu svotu novca u "remont", pa kolaju razna pitanja o tome ko je zapravo to sve finansirao. Odogvor njene majke je da su oni imućna porodica, koja je sama ulagala u operacije svoje ćerke kako bi ona izgledala što lepše, kako prenose beogradski mediji.

- Laž je da je bilo ko plaćao mojoj ćerki operacije! Posle srednje škole imala je devijaciju nosa, koju je sredila u Čačku. Nije bila zadovoljna kako je ispalo, pa je otišla kod hirurga u inostranstvo. Zatim joj je otac dozvolio da uveća grudi. I on je to platio! Bogata smo porodica i mi je finansiramo - izjavila je Ljiljana za Informer, a potom osramotila rođenu ćerku opravdanjem vezanim za luksuzni život koji Koraćeva vodi.

Koraćeva majka priznala je da Ana ne nosi original garderobu, već "fejk", a da se pored tuđih automobila fotografiše radi prestiža, iako ju je ona savetovala da to ne radi.

- Mnogi me pitaju odakle joj luksuzan način života, a nema posao. Da li mislite da ona stvarno nosi brendirane stvari, da je Anin sat original?! E pa nije! Isto je i sa torbama, cipelama... Priča da se bavi prostitucijom krenula je zbog Instagrama. Ana vidi dobar auto, pa se fotka pored njega i to objavi na društvenim mrežama. Govorila sam joj da to ne radi, ali je radila po svom.

Što se tiče druženja, pa i cimerskog života sa Minom Vrbaški, koja se javno priznala da se bavila prostitucijom, majka Koraćeve je iznela tvrdnje da je Ana želela da najmlađu učesnicu rijalitija vrati na pravi put.

- Htela je da vrati Minu na pravi put! Pošto nije uspela u tome, distancirala se od nje. Poznajem svoje dete i znam da se ne bavi time. Čak iako se družila sa nekim ko se bavi time, ne znači da je i ona takva. Kada su mediji počeli da je povezuju sa tim pričama, razgovarale smo. Sve mi je objasnila i ja u nju ne sumnjam.

A evo šta je rekla o prepiskama kojim FilipMijatov svakodnevno preplavljuje Instagram.

- Ani je pre dve godine ukraden telefon sa karticom. Odatle se pojavljuju lažne poruke u kojima ona nekome traži novac. Montiraju joj to - zaključila je Ljiljana.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Informer / Foto: Printscreen YT

Kurir