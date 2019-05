PRIČA SE DA GA SE OTAC ODREKAO! David Dragojević više nije mogao da ĆUTI: Otkrio Rebeki veliku porodičnu tajnu! (VIDEO)

David Dragojević i Rebeka Popović u izolaciji su se veoma zbližili kao nominovani za izbacivanje iz rijalitija. Tokom večeri oni su ispred sobe za rehabiliticiju ponovo razgovarali, pa je David odlučio da otvori dušu Rebeki i ispriča joj nešto što nije nikome do sad.

"Sa tatom što nisam pričao to je nešto spolja bilo, mi smo isti, ja sam identičan moj tata, i građa i sve. Ja mog ćaleta volim najviše na svetu, kao i on mene. To je najveća budalaština na svetu, to da me se odrekao. Poslali mi čestitku, mama se čula sa njim, on bio u Austriji, čula se sa njim. Moju sestru to ne interesuje, ona šta čuje čuje, ali je ne interesuje. Ona voli knjige, završila fakultet, jako dobra devojka, za primer, ni ne psuje", pričao je Dragojević.

Podsetimo, ranije se pominjalo da je David u žestokoj svađi sa svojim ocem, ali i sa rođenim bratom. On je sada ovu priču dematovao, dok brata Dejana ovoga puta nije spominjao.

Kurir.rs/Foto: Printskrin

