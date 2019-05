STANIJA OTKRILA DETALJE SKANDALA SA GOJKOM KAČAREM: Stanija razotkrila sve o aferi sa fudbalerom, a ono što je rekla o Eni Popov je ŠOK (VIDEO)

Stanija Dobrojević posle završene "Zadrugovizije" našle mnoge zajedničke teme sa Marijanom Zonjić, priznala je da je u početku mnogo patila i da je primala k srcu sve negativne komentare.

Ona je rekla kako joj je Ena Popov indirektno slala negativne poruke, tačnije ostavljala komentare na tekstovima o njoj. Podsetimo, u tom periodu su fudbaler Gojko Kačar i Ena Popov bili u vezi, a Stanija je navodno bila razlog zbog kojeg je par raskinuo.

"Kurvo, striptizeto... Tad se prvi put pojavilo, ne znam da li je to bila afera sa Kačarom, tad su se prvi put pojavili komentari. I onda su mi novinari rekli "ma hajde opusti se, to sve piše Ena Popov. To je kao neko ko te hejtuje, sedi i krije se iza imena, tako su me oni tešili, moguće da su ljudi pisali, ali ja sam tad bila anonimna devojka, mene niko nije znao. Ok, uhvatili nas to paparaci sa slikom i onda sve najgore o meni. Šta, ja sam devojka, završila fakultet, otišla u Ameriku. Possle toga sam se slikala gola za "Plejboj" Posle oguglaš i shvatila sam da sam ja tu za komentariše i treba da bude i pozitivno i negativno. Bez hejtera ne bi bilo to to!, ispričala je Stanija.

