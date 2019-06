DOVEO JU JE ISPRED CRKVE SVETE PETKE I ISPUNIO ŠTO JE OBEĆAO PRE 22 GODINE: Uplakana Zlata Đurković podelila svoju ljubavnu priču, a i vama će poći SUZE! (VIDEO)

Zlata Đurković gledala je svoje uspomene u rijalitiju, a na fotografijama se pretežno nalazio njen sadašnji muž Vladimir.

Naime, ona je pre njega imala brak iz kog je dobila dvoje dece, a i njenom sadašnjem mužu desila se slična situacija. Ona je svoju ljubavnu priču podelila pred kamerama.

foto: Printscreen

"Vlada ima dvoje dece i ja imam dvoje dece. Mi nemamo zajedničku decu. Mi živimo sa decom. Mi smo zajedno dugo, ali smo u braku 6, 7 godina. Prvi put smo bili zajedno pre 22 godine. Ja se nisam pre Vlade udala, to je ružan deo moje prošlosti. Moja deca viđanju oca konstantno. Planirala sam decu sa Vladom, ali nije uspelo. Imamo decu i trudimo se da ih izvedemo na pravi put. Mi idemo zajedno i na ručkove i na večere. Sa majkom Vladinih klinaca smo u super odnosima", ispričala je Zlata, a iako je njen muž rekao da nije ljubomoran, Đurkovićeva tvrdi da to nije istina.

"To nikako nije tačno. On je ljubomoran. Mi smo bili zajedno dok smo bili klinci, to se tada prekinulo. On je mene odveo ispred Crkve Svete Petke i rekao mi da ću kad-tad biti njegova žena. Imamo veoma slične životne priče", ispričala je Zlata kroz suze.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

