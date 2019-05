ZLATA ĐURKOVIĆ JE SVE VREME ZALJUBLJENA U OVOG TAKMIČARA?! Kada su drugi primetili varnice, ona se pravdala na ivici SUZA, a evo ko je u pitanju!

Zlata Đurković ostala je u šoku kada su je gledaoci pitali da li joj se sviđa jedan zauzeti takmičar.

Naime, neki zadrugari primetili su da je Zlata "bacila oko" na Marka Miljkovića, na šta je Luna samo bledo gledala u jednu tačku.

"Molim? Ne, ne pada mi napamet", rekla je Zlata, pa je Marko dodao da mu ona prija kao osoba i prijatelj.

"Videla sam pokrete i poglede, nisam rekla da se simpatišu", pravdala se Suzana.

"Imate kontakt očima. Gledaoci su to tako videli. Gde si ti tu je ona. To je istina. Marko savetuje Zlatu. Ti si Zlato ušla ovde kao podrška Luni. Svi to misle. Sećaš se kada sam te pitao da li osećaš nešto između Zlate i Marka, ti si mi rekla da vidi i da je ona isto radila tako i sa Tomovićem", rekao je novinar, a onda Zlata na ivici suza dodala:

"Ovo nije prvi put da mi se namešta ovakvo nešto. Gledaoci me apsolutno ne zanimaju. Marka nikada nisam gledala tamo. Zamoliću vas da prestanete sa takvim glupostima. Molim vas da mi ne dirate ono što mi je sveto. Prestanite da pričate gluposti i pravite mi probleme."

