ANA OTKUCANA! ISPLIVAO SPISAK STARLETINIH BIVŠIH: Ona se je*ala za svašta nešto, ne samo ZA PARE! Nju niko neće, jer se zna ZA ŠTA SLUŽI!

Ana Korać odavno više nije u centru pažnje javnosti zbog veze sa bivšim verenikom Aleksandre Subotić, Davidom Dragojevićem. Zanosna crnka "ne silazi sa trona" zbog brojnih navoda iz njenog privatnog života, a kako vreme prolazi, priče postaju sve komplikovanije, a situacije sve žešće. Ono što trenutno potresa javnost je navodni spisak starletinih bivših, među kojima su se našla imena daleko poznatija od Dragojevićevog.

Kako se navodi, izvor blizak Ani tvrdi da je ona uvek sa muškarcem koji ima jedno - novac. Sve drugo je manje važno.

"Anu zanima samo da li imaš pare, ali to nije ništa novo. Ne bira ona muškarce po izgledu, godinama ili nekim ljudskim vrednostima, o tome je smešno govoriti. Ona gleda samo koliko imaju dubok džep i koliko se njoj to uklapa u njene svakodnevne prohteve. Ana nikada ni sa kim i nije bila u vezi. Ona nema veze. To su samo muškarci sa kojima ima se*s i njih je uvek više u istom trenutku, pa da ih ne bi nazivala kombinacijama, ona ih naziva prijateljima. Tako se štiti od etikete sponzoruše i prostitutke. Ali džaba, kad se u tim nekim krugovima ljudi to zna. Pravo je pitanje - koga ona uopšte laže? Sebe?" dramatično je počeo priču izvor.

"U momentu dok se viđala sa Karlom, koji joj ustvari i nije bio dečko kako ona tvrdi, nego ju je samo nabacivao raznim sponzorima sa kojima se onda ona 'družila' za pare. Pa joj onda jedan kupi ovo, drugi ono, ovom traži za cipele, onom za kokain, na koji je u to vreme bila poprilično navučena. Od Mijatova je recimo svakodnevno tražila pare 'da se popravi'... Ona se jednostavno je*e za svašta nešto, a ne samo i isključivo za pare, pa kad joj šta zatreba. Karlo nikada nije bio njen dečko, možda ju je i on overio jednom ili dvaput, ali priroda tog odnosa je bila potpuno drugačija. Međutim odlučila je da kaže da je bila sa njim, jer je Karlo faca, pa kapira da će to da joj digne cenu i ugled među elitom. Ona jednostavno nije ničija devojka i sa njom niko ne želi da bude u vezi. Od nje svi žele samo jedno i svi znaju čemu ona služi. Predstaviti nju da ti je devojka - to je sramota u tim krugovima. Tako da to da je bila u vezi sa bilo kim, to je samo njena pokrivalica i čista je laž", tvrdi izvor.

Priča o tome kako su Ana i Sloba Radanović, bivši muž Kristine Kije Kockar bili zajedno dugo je potresala javnost i mnogi su i danas sumnjičavi. Međutim, navodi da je ova crnka bila sa Darkom Lazićem, pa i sinom Goce Božinovske za većinu su već i previše.

Takođe, nameće se pitanje - da li uzima tuđe iz hobija? Sa Davidom je otkako je Aleksandra bila diskvalifikovana iz rijaitija, a u prvoj "Zadruzi" šuškalo se da je imala nešto sa Anđelom Rankovićem, tadašnjim dečkom Teodore Džehverović.

"Šaputali smo, nismo se nikad poljubili! Sve ostale ljude vi komentarišete! Vi pričate o nečemu gde niste ni bili prisutni! Družili smo se Anđelo, Teodora i ja, oni su imali problem na početku, ali je Teodora shvatila da između nas nema ništa", rekla je jednom Ana.

Ipak, snimak koji već postoji govori drugačije. Koraćeva je gostovala u emisiji kod Ognjena Amidžića sa Teodorom Džehverović i Milanom Miloševićem pa je tom prilikom priznala da je do poljupca ipak došlo.

Sada, ona to demantuje govoreći kako je sa Anđelom bila samo u toaletu i kako se ništa više nije dogodilo. mnogi veruju da se Koraćeva ovoga puta uplela u sopstvene laži i jedva čekaju da vide šta će se tek dogoditi.

