NIJE IZDRŽAO NI DAN DA NE VIKNE NA SUZANU! Miki povisio ton na Suzanu: Navikla si da lažeš, ljubav! ONA SE IZVINJAVALA!

Suzana Perović i Miki Đuričić nisu mogli da dočekaju da se vide kako bi uživali u svojoj ljubavi ali po svemu sudeći to je kratko trajalo jer su odmah naišli na problem.

Naime, oni su proveli nekoliko sati zajedno ali njihova sreća je trajala sve do kraja emisije kada je plavuša negirala da je priznala Staniji Dobrojević da je imala intimne odnose sa Đuričićem.

Mikija je iznerviralo to što je ponovo uhvatio Suzanu u laži, pa joj je očitao lekciju jer se ponaša isto kao i ranije i time dovodi ponovo u pitanje njihovu vezu.

foto: Premijera, Printscreen

- Ako si ovde došao zbog mene, mani se ljudi koji su tamo. Neću da prčam više o toj temi - rekla je Suzana Mikiju.

- Navikla si da lažeš, ljubavi. Što pre to shvatiš biće ti lakše u životu. Ponovo tražiš opravdanje za stvar koju si uradila. U startu si slagala da joj nisi rekla za nas. Gotovo, završena priča, nema opravdanja. Ti uvek kažeš: "Da, ali" - rekao je besno Miki.

- Okej, pogrešila sam - dodala je Suzana.

- To je za tvoje dobro, da ne ispadneš budala. Nemoguće da je neko toliko glup i bezobrazan. Ne znam kako da se postavim prema tebi, ali to ne umanjuje moju ljubav prema tebi. Možda sam ja preterao, možda si ti u pravu. Evo neka bude da se nismo skontali - nastavljao je on.

Miki je na kraju ipak želeo da prekine svađu koju su započeli i zatražio od Suzane izvinjenje za takvo ponašanje.

