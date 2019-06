OPET ME PRAVITE J*BAČICOM I K*VETINOM! PUŠTATE MOJ S*KS, A DRUGE NE: Luna Đogani otkrila veliku TAJNU Zadruge, videla je SVE! (VIDEO)

Luna Đogani poludela je zbog toga što se osetila poniženo kada su pustili njene intimne odnose sa Markom Miljkovićem.

"Hvala produkciji što je pušten snimak, a niste pustili snimke ljudi koji su stvarno imali s*ks, a za koje ja znam da su to radili! Opet me pravite je*ačicom i ku*vetinom! Nisu puštani snimci seksa ljudi koji nisu ni bili u vezi! Nemoj da me teraš da kažem sada ko! To je jako ružno što ste napravili od mene ovde ku*vetinu koja se samo je*e! Hvala što ste pustili snimak sa kamere koja je video nadzor", vikala je Luna.

foto: Printscreen

"Ako nećeš da kažeš, onda toga nije ni bilo. Svi s*ksovi su pušteni", rekao je voditelj.

"Ja sam gledala seks koji nije pušten! Ja znam šta se ovde radi jako dobro", urlala je Luna van sebe.

foto: Printscreen

Luna se posvađala i sa Majom Marinković, koja je rekla da je Miljković, koji je sada sa Lunom, imao odnose sa njom samo 3 minuta i da ima problem sa potencijom.

foto: Printscreen YT

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir