ZLOBA TI ISIJAVA IZ FACE! Zerina Hećo se javila i napala Aleksandru što priča o LUNINOM MORALU, pa nastala prava POMETNJA! (VIDEO)

Zerina Hećo javila se u rijalitiju i postavila škakljivo pitanje Aleksandri Subotić, zbog kog je nastala prava pometnja.

"Da li se smatraš kompetentnom da pričaš o moralu kod žena, u ovom slučaju kod Lune, kad si radila isto da bi došla do muškarca u prošlosti?", upitala je Zerina.

foto: Printscreen

"Vidim da si odvratna i da se nisi promenila, zloba ti isijava iz face. Ona mnogo dobro zna da ja nisam uradila isto i nisam nikoga rastavila. Meni je on govorio da sa tom ženom nema ništa, da sva imovina koju on ima glasi na nju i da zato nije mogao da se odvoji od nje. Ja sam bila ta koja, kad se porodila, sa detetom sam išla na njegova suđenja, verovala sam mu. On nije bio oženjen, on je sada u srećnom braku i nikada ono što se meni desilo. Ja sam 1996. godište, otac mog deteta je 1981. godište, to se provuklo, ja sam već bila trudna, ja kad god sam ga pitala, on je imao izgovor za sve. On nikad kod kuće nije bio i zato sam mu verovala", odgovorila je Aleksandra.

foto: Printscreen

"Ja sam ovde najgora i svi najgori epiteti koje sam dobila i ja ne pokušavam da se opravdam. Nemam više snage da pravdam, ja sam najveća ovde k*rva, jer je moja veza javna, a sve ostale su svetice. Moja jeste najveća greška u životu. Meni je on predstavio da sam ja ljubav njegovog života, da je njegov brak loš, da je on nju varao i ranije", dodala je Luna.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

