BOJIM SE MUŠKARACA! UBIJENA SAM, LJUDI SU ME GAZILI: Nadežda Biljić jedva priča od SUZA, ništa nije isto od kada je dobila BATINE! (VIDEO)

Nadežda Biljić poverila se Drvetu mudrosti, jer je u veoma lošem psihičkom stanju.

Pevačica je sve vreme plakala i govorila kako ne može da veruje da je sa 30 godina ispala tako glupa.

"Možda i treba da me tako zaj*bavaju svi i da me maltretiraju. Umorna sam od plakanja, gutanja, izdaje, nadanja, borbe. Umorna sam od svega. Istrošila sam se i emotivno i psihički i fizički. Mnogo sam se umorila. Ne znam više ni kako da krenem, ni odakle da krenem, ne znam ni kako da se posvetim sebi, jer ne znam više ni ko sam", rekla je ona.

"Bojim se svih, bojim se ljudi, bojim se muškaraca. U prošlosti sam o svemu pričala, ljudi su to iskoristili na najgori mogući način i onda sam se zatvorila. Ja ne verujem nikome. Ne verujem samoj sebi. Plašim se svega i svih. Možda sam definitvno skrenula sa uma. Osećam se kao najgora prnja, koju svako šutne. Znaju svi šta smo Suzana i ja preživele, meni je jako teško zbog toga. Ja o tome ne pričam. Toma, ne mogu da kažem da sam zaljubljena, ali bila mi je potrebna ta muška figura i onda doživim ovakve reči. Kao krpa se osećam. Mnogo me boli. Ja sam samo jedno žensko, koje je imalo samo oca i majku uz sebe. Sama sam krčila taj put, ali sam se i od toga umorila. Ne vidim više svetlost, upala sam u rupu", ispričala je Biljićeva.

Nadežda se prisetila kada je sa 21. godinu bila zaljubljena u čoveka koju je fizički zlostavljao.

"U 21. godini sam se zaljubila u čoveka koji me je tukao i maltretirao, od tada više nemam ni volju. Ja ne radim više ništa iz srca. Sve mi je već viđeno. Često razmišljam o svojoj majci. Možda je na mene pala karma da vučem sve sa sobom. Bojim se, ljudi, bojim se da će neko opet da me udari. Opet sam ponižena kao žensko. Smatram da nisam dovoljno vredna da napravim nešto u životu. Osećam se bedno i jadno. Mnogo se bedno i jadno osećam. Ja ne volim da me gledaju kao žrtvu. Prvo sam bila polivena kafom, trpela uvrede, krali su mi sve što su mogli da mi kradu. Podsmevali se najviše. Dobijem štake, pa dobijem poniženje. Ja sam potpuno ubijena. To niko ne vidi, jer ja ne želim da pričam o tome. Kad god sam pričala o tome, ljudi su me gazili. Kad vidiš ranjenu zver, ti je kidaš još više", nastavila je pevačica.

