LUNA JE GLUMICA I LAŽOV, TREBALO JE DA POSTUPIM KAO ONAJ BALAVANDER: Marko urnisao svoju devojku, ona se raspala od SUZA, pa ovako branila SLOBU! (VIDEO)

Luna Đogani ponovo se rasplakala posle svađe sa Markom Miljkovićem, a pomenula je i Slobu Radanovića.

Marko je ispričao pred svima kako je Luna glumica i folirant, dok je ona sve negirala i rekla da Miljković nju "kulira". Lunin dečko je kasnije rekao da je trebalo da postupi kao "balavander" kada je u pitanju ona i svađe sa drugim ljudima i da je pusti da se sukobljava.

"Taj balavander me štitio kao princezu, nije smeo niko da mi pisne! Ti njega vređaš, a isti si kao on", branila je Luna Slobu, a Marko je nastavio:

"Video sam, baš si izašla neoštećena! Ja sam se lično potrudio da me Maja mrzi, ona me pljuje i dan danas! Sad neka rade šta hoće, upravo je priznala i rekla da je ravnodušna."

Đoganijeva je sve vreme plakala, pa je prišla dečku posle svađe kako bi sa njim razgovarala, ali je on to odbio.

"Neću Luna da pričam sa tobom, nisam spreman, iznervirala si me, izneverila si me. Ostavi me! Ostavi me sad na miru! Pričaćemo drugi dan Luna. Ne želim da te gledam u oči, zato što si me varala, svojim ponašanjem. Luna, moraš da me bediš u neke stvari, da bih ti verovao", govorio je Miljković.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

