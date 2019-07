MARINKOVIĆA ČEKAJU 2 GODINE ZATVORA: Ivan pod USLOVNOM jer nije plaćao alimentaciju, a evo kada će sve biti REŠENO!

Ivan Marinković mogao bi da provede dve godine u zatvoru ukoliko odmah po izlasku iz "Parovi" ne isplati dug od 500.000 dinara za alimentaciju, saznaje Kurir.



Bivša supruga rijaliti zvezde Goca Tržan tri puta je podnosila krivične prijave protiv njega zbog nedavanja izdržavanja. Za prve dve dobila je presude po kojima je Marinković osuđen uslovno, dok je treći postupak i dalje u toku. Sledeće ročište je zakazano za 16. jul, a po svoj prilici, i taj ishod biće u Gocinu korist. Ivan, i pored toga što u "Parovima" zarađuje solidan honorar, ne plaća alimentaciju za ćerku Lenu, mesečno po 5.000 dinara, pa se do sada taj iznos popeo na 500.000 sa kamatama.

foto: Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

- Ovde je sve vrlo jasno. Po članu 195 Krivičnog zakona, Ivan će morati da plati ćerki Leni ono što joj duguje odmah kad naplati honorar iz "Parova", inače će biti uhapšen i u zatvoru će provesti dve godine. Već je dva puta osuđen uslovno zbog neplaćanja alimentacije, tako da za njega više nema oproštaja. Sud neće tolerisati nikakve izgovore, u to smo sigurni.

foto: Printscreen/YT

Naravno, ne treba ni da spominjemo to da Ivan ne sme da napravi nijedno krivično delo dok je pod uslovnom, pa će morati dobro da povede računa o svom ponašanju. Nadamo se da će 16. jula sve biti rešeno - kaže naš izvor blizak pevačici.



Prilika da se Ivan sretne na sudu sa bivšom suprugom poslednji put bila je sredinom juna, ali se on nije pojavio na ročištu. Gocin advokat Branislav Bogdanović tada se oglasio umesto nje.

foto: Vladimir Šporčić

- Ivan se nije pojavio, ali to nije bio razlog za odlaganje. Ovo je krivični postupak za delo nedavanja izdržavanja. Naglasio bih da je ovo treći krivični postupak koji se vodi. Imamo dva postupka u kojima je Ivan proglašen krivim i osuđen. Nije isplatio ni dinara od momenta razvoda, imao je dve uplate od majke i jednu je uplatio učesnik rijalitija. Obavezuje se da isplati sve alimentacije kada izađe, ali dosad to nismo doživeli. U javnosti stvara o sebi sliku sažaljenja, a Gocu predstavlja kao zlu ženu, koja želi da mu uzme imovinu i ostalo. Znam od početka kako je išlo, to nije istina - rekao je pravnik.

Goca juče nije odgovarala na naše pozive.

foto: Dragan Kadić, Pritnscreen

Osim neplaćanja alimentacije, Tržanova pokušava sudskim putem da reši problem otplate kredita za stan, koji je podigla dok je bila u braku sa Marinkovićem. Rate je sve vreme plaćala Goca, ali je hipoteka položena na stan Ivanove pokojne majke, koji on ne može da proda, zbog čega je isprozivao pevačicu da mu duguje 20.000 evra. Ono što Tržanova sada želi da postigne preko suda jeste da nekretninu u Mirijevu prebaciti na Marinkovićevo ime kako bi ubuduće sam plaćao rate, ali on želi da potpiše takav sporazum sa njom.



Još jedna uslovna

Osuđen i zbog krađe buđole Ivan Marinković uhvaćen je 2016. kako krade namirnice u jednom supermarketu u Pančevu, o čemu je detaljno pričao u "Parovima".

- Istina je! Ukrao sam robu u vrednosti od 100 evra. Međutim, ja nisam krao smrdljivi sir, kako je pisalo u novinama, već buđolu (sušeni vrat koji nastaje dimljenjem i sušenjem svinjskog mesa)! To je veoma skupa salama. Prepoznali su me i uhvatili. Dobio sam uslovnu kaznu. To je cela istina - rekao je on tada.

Kurir.rs/Ivan Ercegovčević, Foto: Printscreen

Kurir