LUNA SE PONIZILA ZBOG DEBILA: Adam Đogani podržao sestru, a o Marku sve NAJGORE!

Adam Đogani došao je da podrži svoju sestru Lunu u superfinalu, a odmah je prokomentarisao njenu vezu sa Markom Miljkovićem.

On je istakao da je siguran da će njegova sestra pobediti, ali o Marku nema lepo mišljenje.

foto: Printscreen

"Nisam razmišljao o tome, ali od početka sam video da on ima kalkulacije što se tiče Lune. To mi se ne sviđa kod njega, što nije spontan. Mislim da Luna ne zaslužuje tako nešto, da zaslužuje spontanu ljubav. Mislim da se i ponizila zbog debila, nekoga ko nije vredan svega toga. Mislim da je on sve to uradio taktički pred finale", rekao je Adam.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Sonja Spasić, Printscreen

