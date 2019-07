GADI MI SE ONO ŠTO SAM VIDEO! David Dragojević bez pardona poslao Subotićki šokantnu poruku: Posle ludačke ljubavi ostalo je samo JEDNO! (VIDEO) 

David Dragojević sve vreme gledao je u telefon dok je trajao snimak prepun uspomena sa Aleksandrom Subotić, s kojom je bio u ogromnoj ljubavi. Njih dvoje u "Zadrugu 2" ušli su kao par i s namerom da se bore za lepšu i lagodniju budućnost, ali sve je palo u vodu zbog brojnih svađa, koje su na kraju rezultirale burnim raskidom.

On je zapanjio sve kada je otkrio da zapravo i ne želi da gleda takve snimke iz rijalitija, posebno zato što mu se određeni delovi gade. Aleksandra se nije oglašavala po tom pitanju, a mnogi veruju da joj bez obzira na sve, neće biti pravo da to čuje.

"Gledao sam ovo već, da me interesuje gledao bih, ali me ne zanima. Ona je sad srećno zaljubljena, ja sam srećno zaljubljen i to je to. Iskreno, ne gleda mi se. To su uspomene, neke stvari koje sam video mi se gade", rekao je u emisiji "Zadrug - Narod pita" David Dragojević.

"Sve su ljubavi prave, dok traju, kod Davida. Pa kad prestanu, onda se pljuju. Imamo vezu iz sažaljenja, pa vezu koja je dirigovana, pa vezu koja je bila laž... Ja nikada nisam pre ovog rijalitija popričao sa Aleksandrom, nisam popio ni kafu sa njom, nikada. Ja pojma nemam ni o čemu. Stvari o kojima sam pričao, pričao sam iz svog ugla. Možda neko smatra da je on najpošteniji muškarac, to me ne interesuje, ja iznosim svoj stav", dodao je Lepi Mića, za kog je poznato da osuđuje Davida jer je u vezu s Anom Korać ušao pre nego što je raskrtio s Aleksandrom.

