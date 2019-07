DRAGOJEVIĆ KONAČNO OTKRIO ZAŠTO JE BIVŠOJ SLAO PORUKE IZ RIJALITIJA! A tek da čujete kako ga je Mića onda napao! SKANDAL!

Lepi Mića smatra da je Aleksandra Subotić i te kako platila ceh zbog Davidove veze sa Anom, koja je počela malo nakon njene diskvalifikacije. Odmah nakon toga, dotakao se i poruke koju je Dragojević slao Aleksandri preko bišeg zadrugara Petra Toljagića, a o kojoj se i danas priča.

foto: Printscreen Pink

"Ja sam branio stavove, kada sam pričao to na način koji je realan, napadan sam da sam branioAnu Korać, i te kako sam je napadao. Ali tada nije bilo ni opasnosti za Anu. Ja sam rekao ako to rade, da David prekine vezu, da Ana ne bi bila treća osoba tu. Ja sam rekao da prijave vezu, ali to sam rekao zbog Ane Korać", tvrdio je Mića, a onda se i dotakao sporne poruke.



"Bio sam lud u to vreme. Ja sam rekao, neke stvari je trebalo drugačije da uradim i to je to", zaključio je Dragojević, siguran da će ovom rečenicom zatvoriti tu priču.

Međutim, prevario se. Mića je tek tada žestoko opleo.

"David je slao lažnu nadu Aleksandri i to je poenta! Dužan si odgovore Aleksandri, Ani, narodu i svima nama", oštar je bio on.

foto: Printscreen Pink

