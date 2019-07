SRBIJA JE ZNA KAO STARLETU, A ULAZI U RIJALITI DA DOKAŽE ŠTA JE ZAPRAVO: Nataša Šavija je buduća zadrugarka, a od NJEGA očekuje totalnu podršku!

Nataša Šavija tvrdi da ljudi imaju pogrešnu predstavu o njoj, pa iz tog razloga želi da uđe u rijaliti.

Ona je priznala da se ničega ne plaši, a ne želi da je više nazivaju starletom.

"Imam svoj cilj, a to je da me ljudi upoznaju u pravom svetlu, jer me znaju kao starletu i kao sve što zapravo nisam. Želim da vide koliko sam vredno radila na svojoj modnoj liniji i koliko sam napredovala u svakom smislu. Negativni ljudi i provokacije me tamo neće doticati. Teško da će iko uspeti da me isprovocira budalaštinama koje koje tamo izgovaraju jedni drugima. Meni je sve to smešno. Nije mene lako iznervirati", rekla je Nataša i tako u startu dala do znanja svima da je optimista pred "Zadrugu" i da će teško drugi preko nje dolaziti do čuvenog kadra.

"Imaću svoj krug ljudi koji mi odgovaraju i to je to, a među njima će sigurno biti i Mića", dodala je Šavija.

