EKSKLUZIVNO! Ovo su NAJTRAŽENIJE JAHTING DAME! Afera Prostitucija na Jadranu: Tu su VODITELJKA, Plejboj zečica, starleta... A tu je i CENOVNIK! ČITAJTE U KURIRU

Najtraženije srpske VIP prostitutke, koje crnogorski političari i njihovi strani partneri plaćaju za seks, navodno su bivša voditeljka Olja Crnogorac i Plejbojeva zečica Božana Vujinović. Osim njih, kako tvrdi izvor Kurira, česte gošće na jahtama i u luksuznim hotelima su i bivše rijaliti učesnice - Nataša Šavija i Nina Prlja.



- Sezona je počela i one uveliko dolaze na primorje, gde ih angažuju biznismeni, političari iz susedne zemlje, ali i njihovi inostrani partneri, najčešće Rusi i Arapi - otkrio je izvor.



Božana Vujinović, prema njegovim rečima, jedna je od najtraženijih, kako među Crnogorcima, tako i među njihovim gostima. Božana, kako objašnjava, radi za makroa Mihajla Maksimovića, koji je u pritvoru u Beogradu, dok preostale tri devojke rade za jednu Beograđanku.



- Godinama na primorju najbolje rade devojke madam iz Beograda, kao i još jedne Crnogorke. Mihajlove dame slabije dolaze na Jadran, ali s obzirom na to da je on u pritvoru, verovatno su počele da se snalaze - dodaje sagovornik.



„Jahting dame“, kako kaže, retko same ugovaraju posao, jer im ljudi za koje rade ne dozvoljavaju lični kontakt s klijentima. Međutim, prema njegovim rečima, s obzirom na to da godinama već rade isti posao, i same su napravile kanale preko kojih uspevaju da se snađu. Prethodnih godina, prema njegovim rečima, hapšene su dve madam iz Crne Gore.

Koje su još devojke popularne na jahtama, koja im je cena i sve druge detalje OPŠIRNO pročitajte u sutrašnjem štampanom izdanju KURIRA.

foto: Kurir

U SUTRAŠNJEM ŠTAMPANOM IZDANJU KURIRA PROČITAJTE:

Specijal Kurira

DAN BORCA I DAN USTANKA - zaboravljeni praznici SFRJ



Vučić o saradnji Đokovića i Ivaniševića

Umetnost je kad od neprijatelja stvoriš prijatelja



Drama u sedištu SPC

Bivši crkvenjak uzeo taoce u Patrijaršiji! Tražio 200.000 evra



Šokantno otkriće

Nedin gitarista KOLJAČ SRBA



Izbor lidera u EU

Angela pokazala KO JE GAZDA



SALETOV ZAKONIK

Đorđevićevih 5 principa ko može da bude "orao"



EKSTRAPROFIT Unosni poslovi u pokrajinskom zdravstvu

"Medikom" za pet godina "dobar" 7 miliona evra!



Predsednik Srbije otkrio rezultate istrage ubistva Ivanovića

Mislim da imamo ime Oliverovog ubice!



ŠOK: UKP pokušao da prisluškuje Vučića

Milović vodio parapoliciju



NA METI: SUMNJIVE AGENCIJE OPSEDAJU NAROD

Zelenaši deru građane: Uzmeš 500, vratiš 3.080 evra



UŽAS Krvavi obračun u kafani kod Kruševca

Maloletni nadničar ubio svog gazdu!



Intervju Jana Todorović na mukama zbog poprsja

Smanjila bih grudi, ali mi muž ne da!



Asketa Aleksandra Mladenović apstinira

Mesecima nemam seks!



Bez dlake na jeziku Savo Milošević o krahu mladih fudbalera

Ja u ovim godinama igram bolje od "orlića"



KURIR POKLANJA VELIKI LETNJI LJUBAVNI HOROSKOP: U četvrtak ne propustite treći deo dodatka



U četvrtak ćete uz Kurir dobiti treći deo dodatka Letnji ljubavni horoskop sa kombinacijama svih znakova.

Saznajte da li ste vi i vaša voljena osoba idealni partneri i na šta biste trebali da obratite pažnju ukoliko želite da vaš odnos bude kakav želite.

foto: Kurir

Čitajte u KURIRU!



Kurir.rs/Ekipa Kurira

Foto: Instagram, Printscreen

Kurir