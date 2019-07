VI STE ME KLJUKALI, DOŠLA SAM DA ISTERAM PRAVDU! DOROTEA NASTAVLJA HISTERIJU: Bivša zadrugarka napala voditeljku usred emisije, a ovako joj je ona ODBRUSILA!

Dorotea Jovanović odmah na početku emisije posvađala se sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, a sukob je počeo još ranije kada je Dorotea tvrdila da nije dobila pomoć lekara koja joj je trebala u rijalitiju.

"U mom životu sve ima veze sa "Zadrugom", nažalost. Pre 6 meseci nisam dobila medicinsku pomoć koju sam tražila i vi ćete me uvek prekidati kada ja ovo kažem", rekla je Jovanovićeva, a voditeljka je pokušala da je smiri:

foto: Printscreen

"Neko je odlučio da ide linijom sažaljenja. Mogla bi da učiš od starijih umesto da ulaziš ovde i praviš skandal."

Dorotea je bila vidno uznemirena, a Dušica je rekla da bi kulturno bilo da joj se javila kada je došla u emisiju.

foto: Printscreen

"Ja nisam budući rijaliti igrač, to meni ne priliči. Javljam se ljudima koji me poštuju, mene rijaliti ne zanima i niko me neće zaustaviti da isteram svoju pravdu. Vi ste me tamo kljukali lekovima i vi to dobro znate", govorila je Dorotea.

"Ja radim onoliko dugo koliko ti imaš godina, mislim da ne treba da se prepireš sa mnom", rekla je Jakovljevićeva u "Narod pita", a Dorotea joj je odmah odbrusila:

"Vidi se po izgledu, ali i ne profesionalnosti."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir