OVO SU NIKAD OBJAVLJENE STANIJINE FOTKE: Starleta se hvalila da VOLI da se SNIMA NAGA! A EVO kako je to izgledalo u NJENOJ MLADOSTI! (FOTO)

Stanija Dobrojević toliko voli da se slika gola da je počela da štanca i provokativne fotografije. Redakcija Kurir Starsa došla je u posed nekoliko neobjavljenih starletinih eksplicitnih slika, na kojima pozira kao od majke rođena. Bivša zadrugarka se potrudila da do izražaja dođe njena guza i silikonske grudi.

foto: Privatna Arhiva

Interesantno je i to da je za potrebe ovog sopstvenog foto-šutinga koristila digitalni aparat, a kao što to starlete najviše vole da rade, slikala se u ogledalu. I koliko god da smo navikli da nas Dobrojevićeva zasipa golotinjom već godinama na razne načine - što u rijalitijima, što na društvenim mrežama - ona uvek iznova šokira!

foto: Privatna Arhiva

Stanija svaki trenutak koristi kako bi pokazala svoje telo i poručuje svima da je ne zanima što je drugi doživljavaju kao laku žensku.

- Slikam se za sebe, kome se sviđa, neka gleda, kome se ne sviđa, ne teram ga. Obožavam da se slikam, i što manje garderobe imam na sebi, to se osećam slobodnijom i lepšom.

foto: Privatna Arhiva

Bog je ženu stvorio sa oblinama i treba to i da pokaže. E sad, to što neki smatraju da to nije u redu, njihov je problem. Ne zanima me. Ja ću uvek ovako da se slikam i od prvog dana kada sam se pojavila na malim ekranima, bila sam drugačija od svih. To treba ceniti - smatra Stanija.

foto: Promo

Kurir.rs/Lj. S. Foto: privatna arhiva

Kurir