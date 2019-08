STANIJA PRODAJE KUĆU ZBOG BIVŠEG VERENIKA: Već je smislila šta će sledeće uraditi, starleta MENJA ŽIVOT iz korena!

Stanija Dobrojević naišla je na problem kada je posle rijalitija došla u Ameriku.

Starleta je morala da stavi kuću na prodaju kako bi podelila imovinu sa bivšim verenikom.

foto: Damir Dervišagić

"Stanija je odlučila da sve raskrsti sa bivšim verenikom i da je ništa ne podseća na njega. Ona je sreću pronašla kraj Marka Markovića pa je tako rešila da proda kuću koju je kupila zajedno sa bivšim dečkom. Njih dvoje su tu lukusuznu kuću kupili jer su planirali zajedničku budućnost, no kako je veza pukla pred "Zadrugu", svako je krenuo svojim putem. Stanija je došla u Srbiju kako bi učestovala u rijalitiju, a on se posvetio svom privanom biznisu. Međutim, po Stanijom povrtaku za Nju Džersiju, njih dvoje su rešili da prodaju zajedničku imovinu. Ona je preuzela na sebe da će to završiti i tako mu vratiti novac koji je uložio. Stanija je bila fer prema njemu i deo para od prodaje dala njemu, iako je ona više platila tu nekretninu, mada je on ulagao u nameštaj. Ona je želela da za što veće pare proda kuću, kako bi imala dovoljno da kupi stan koji je pikirala", kaže dobro obavešten izvor.

Staniji je taj novac dobrodošao, jer su nekretnine u Americi dosta skupe pa da bi sebi priuštila luskuzan stan moraće da dobro odreši kesu.

"Staniji se svideo jedan stan od sedamdesetak kvadrata. Sređen je de luks, a sa novcem koji je zaradila od rijalitija i prodaje nekretnine i od biznisa koji je pokrenuila u Americi, ona će ga kupiti bez problema", dodaje izvor i kaže da Stanija planira da se posveti muzičkoj karijeri.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

