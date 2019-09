POČINJE ZADRUGA 3, A OVI DETALJI SU DOSAD BILI TAJNA: Evo koliko učesnika će biti, koje PROSTORIJE su dodate i šta će biti sa IMAGINARIJUMOM kad se završi RIJALITI!

Svi željno iščekuju da nova sezona rijalitija počne, a sad je direktor televizije na kojoj se emituje šou izneo i promene koje čekaju takmičare.

Željko Mitrović otkrio je kako će biti na samom početku rijalitija, ali i šta je drugačije u odnosu na prošlu sezonu.

foto: Printscreen

"Ja ću imati polučasovni šou. To je već uobičajena i tradicionalna stvar. Očekuje nas spektakularno otvaranje! Sa jedne strane biće početak rijalitija, a sa druge strane, nama, će biti žurka! Videćete kako će sve to da izgleda", rekao je on i dodao:

foto: Printscreen/Instagram

"Ući će tačno 50 učesnika, ako se nešto ne promeni, ubacili smo naknadno tri. Izračunali smo profile i predvidivost je dobra. Ljubav, mržnja, ljubomora i prevara će biti dominantne osobine. Robot je jedan od najznačajnijih elemenata, koji govori i uči. Otvaramo Šekspirovo pozorište i sportsku dvoranu, pa ćemo im zadavati da rade stvari u mraku, a mi ćemo sve videti."

foto: Ana Paunković

On je naveo i koliko je koštao ovaj projekat.

"Računajte da sat košta između 6.000 i 10.000 evra. Najskuplji je program koji televizija poseduje. Honorari su značajno veći", izjavio je Mitrović.

foto: Sonja Spasić

Čuveni imaginarium će sledeće godine biti mesto gde će se snimati internacionalni rijaliti, a Željko će sa svojim timom napraviti novi prostor za domaći.

foto: Printscreen Amidži šou

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Printscreen/Youtube

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir