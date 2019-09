SAŠKA KARAN SPREMILA PAKLENI PLAN ZA GAGIJA: Ta narkomančina koja seje nenormalnu decu ima da propi*a MAJČINO MLEKO! Neće biti više Đoganijevih!

Pevačica Saška Karan pristala je da ude u "Zadrugu 3" iako strahuje od Gagija Đoganija, o kojemima veoma loše misljenje. Ona je priznala da ima fobiju od Luninog oca i da će se fizički obračunati s njim ukoliko je bude maltretirao, kao što je to bio slučaj urijalitiju "Farma".

Naime, Saška želi da se osveti Gagiju za to što ju je 2016. godine u rijalitiju "Farma" napao sekirom u nameri da je zaplaši. Gagi je tada bio diskvalifikovan, ali to njoj nije bilo dovoljno, pa sada uzima pravdu u svoje ruke.

- Saškaje veliko zlopamtilo, osvetoljubiva je kada joj neko stane na žulj I nanese joj zlo. Čist primer je Zorica Brunclik, kojoj se sveti posle 20 godina zbog neraščišćenih računa iz devedesetih godina i ere produkcije PGP. Ona je bila spremna da rasturi njen i Kemišov brak samo da joj se osveti. Ista stvar je i sa Gagijem, koji će tek da vidi ko je Karanova. Sada je spremna da mu zada poslednje udarce, kako ona kaže, zauvek da ga sahrani i vrati na mesto gde pripada. Ona mi je rekla: "Ta narkomančina koja seje nenormalnu decu ima da propiša majčino mleko! On ne zna kakve sam ja traume imala zbog njega. Sanjala sam sekiru godinu dana. Budila sam se u znoju. Bolesnik će da doživi krah. On je pola čoveka, a ja ću sada da ga dokusurim i srežem ga u korenu. Ćerka će da gleda kako joj otac pada. Nema više Đoganijevih", navodi izvor blizak kontroverznoj pevačici.

Saška je osmislila najgore moguće maltretiranje za njega. Ima da ga podseti na dane kada je tukao tadašnju ženu Anabelu Atijas, ali i na momente kada se drogirao. Neće mu dati da spava, a ni da jede.

"Zna Saška koliko je on labilan i koliko mu malo treba da plane i ponovo napravi skandal. Ona će da ide na to da ga navede da je ponovo napadne, a onda će da se brani. Ima da ga isprebija kao niko do sada kaže izvor, a onda navodi šta je još Saška rekla:

"Znam da će Gagi opet da nasrne na mene, on je lečeni narkić, takvi su labilni sa živcima. E onda će da dobije batine i za onu sekiru i sve što sam zbog njega prošla. Ima da ga urnišem. Upišaće se od batina. On je jedan pas lutalica, ne vredi ni pet para".

Saška je otkrila da se Gagi nje veoma plaši. - Gagije kao kuća, podvi je rep kad me vidi. On se mene plaši, ima i razloga-bilo je Saška želela da prokomentarišena ovu temu.

