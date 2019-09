OVO ŠTO JE MAJA MASAŽA URADILA U BAZENU ZGADIĆE VAM RUČAK: Golubovićeva OTKUCALA cimerku! Totalno se IZBLAMIRALA! (VIDEO)

Jelena Golubović je šokirana zbog ponašanja Maje Masaže, ona ju je otkucala pred svim okupljenim ukućanima pa istakla da bi trebalo da je bude sramota.

- Ja sam morala da pi*kim- pokušala je da se odbrani Maja.

foto: Printscreen/Happy

- Opasnije od svega je to što je ona zaista rekla da će to sledeći put u bazenu da uradi , a u tom bazenu se pojedinci kupaju...Ona je najavila pošto je to već dva puta radila obučena u tuš kabini - rekla je Golubovićeva.

- Prosto ja ne verujem da ću ovo morati da izgovorim, ali vršenje nužde u bazenu ili tuš kabini je strogo zabranjeno - na kraju je zaključila voditeljka Jelena.

Kurir.rs, MV, Happy / Foto: Printscreen Happy

Kurir