KRUNIĆEVA IZGUBILA BEBU! Suza suzu stiže, RASPALA SE u 100 delova! A to joj je bila NAJVEĆA ŽELJA!

Foto: Printskrin / You Tube

Jelena Krunić podelila je sa Zokijem Šumadincem svoju najveću traumu. Naime, učesnica "Zadruge" je u suzama pričala o svojoj bivšoj ljubavi i dečku čiju je bebu izgubila, što je, kako sama kaže, ostavilo velike posledice na nju.

Krunićeva je istakla da bivši dečko nije ni znao za nemilu situaciju.

- Ja sam sa bivšim dečkom izgubila dete, on to nije znao, on sada ima drugo dete, a meni je najveća želja bila da imam dete! Ja sam tako ranjiva na takve stvari. Sećaš se šta sam ti rekla, da si najbogatiji čovek na svetu! - pričala je Krunićeva kroz plač.

foto: Printskrin / You Tube

Kurir.rs, MV / Foto: Printscreen You tube

Kurir