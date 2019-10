MARIJA JE BILA TRUDNA PRE MILJANE, ALI JE ABORTIRALA: Siniša se naljutio, ali je to morala da uradi iz OVOG RAZLOGA!

Marija Kulić besna je na svoju ćerku Miljanu Kulić, koja je trudna sa Lazarom Čolićem Zolom. Miljanina majka želi da ona abortira dete, a sada je otkriveno šta je Marija uradila u toku veze sa Sinišom Kulićem.

ZOLA VIDI MILJANU KAO ZLATNU KOKU! MUŠKA KU*VICA I PREVARANT: Siniša Kulić kaže da je Čolić sve isplanirao sa OVIM ČOVEKOM, a evo šta misli o TRUDNOĆI svoje ćerke!

Dok još nije bila u braku sa Sinišom, Marija je ostala u drugom stanju, ali dete nije rodila. Sada je ispričala zbog čega.

foto: Printscreen

"Ja kad sam se zabavljala sa svojim mužem, kao devojka ja sam ostala trudna. To se desilo pre Miljane. I odem lepo na kiretažu. Njemu nije bilo pravo par dana, ali pošto mu je stalo do mene nastavio je da bude sa mnom pa smo dobili Miljanu posle godinu dana. i šta, niti se ljutio niti je imao zuc da mi kaže. Prvo devojka sam, drugo što nije pazio. A, treće, da ja razmišljam ceo život da li me je on oženio zbog toga što sam ja ostala trudna, Bože me sačuvaj", završila je Marija.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir