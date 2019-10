ODMAH ĆE POČETI DA PLAČE: Zadrugari mogu da UNIŠTE STEFANA KARIĆA, dovoljno je da mu pomenu samo OVU STVAR iz prošlosti!

Jedan od najboljih prijatelja Stefana Karića, ponosanje na to kako se njegov drug do sada pokazao u rijalitiju i veruje da će stići do finala.

Ipak, Boban je za otkrio da Stefan ima samo jednu slabost, koja može da ga slomi u "Zadruzi 3", a to je njegova bivša devojka koja je nedavno preminula - Dijana Milojković.



Šta tada može da uradi u takvim situacijama?

- Neće pokazati gnev i bes, ali nervozu i suze hoće jer je strašna sudbina te devojke, koja je bila divna i borila se za život iz sve snage. Bila je kulturna i lepo vaspitana i njih dvoje su bili lep par.

Videli smo da ume i da se naljuti, kao što je bio slučaj Filipom Mijatovim, kad su ga zadrugari smirivali da ne dode do fizičkog obračuna.



-Kao lojalan sin i prijatelj, Stefan se ponaša i prema neprijateljima njemu bliskih osoba korektno, ali ako ta osoba pređe granicu pristojnosti, uvek brani svoje najbliže. Mijatov je indijanac i zaslužio je Stefanovu reakciju. Inače, moj drug je jak i ne podleže provokacijama, ali postoje neke stvari na koje ne može da ne odreaguje.

Mnogo devojaka se udvara Stefanu. Da li će ga neka osvojiti i da li će pokleknuti kako bi zadovoljio svoje potrebe?

- Siguran sam da će za maksimalno mesec, mesec i po dana najdalje, Stefan morati da zadovolji muške potrebe. On je poželjan muškarac i ne zna se sa koliko je žena bio. Njega prosto žene opsedaju i nude mu se kao na tacni i njemu je normalno da ženski svet pokazuje interesovanje za njega. Takva je situacija i u "Zadruzi", nude mu se Iva Grgurić i još nekoliko njih. Međutim, on nije lak muškaraci mora da ga privuče devojka da bi bio sa njom. Najbliža tome je Jelena Pešić, tako da verujem da će opet biti zajedno u rijalitiju.

Možemo li očekivati da vidimo s*ks pred kamerama i Stefana u akciji?

- Ne, nije to njegov manir jer zna da ga gledaju najmiliji. Nije egzibicionista i mora da postoji neka nit sa devojkom koja iz duše oseti potrebu da bude sa njom blizak.

U kojim situacijama u Beloj kući Stefan nije onakav kakvog ga poznajete?

- Uvek i svuda je iskren do srži. Dečko je koji ne ume da laže i vara. Znam ga od rođenja, stariji sam od njega 18 godina i zajedno u fudbalskom klubu Zvezdara. On je pravo gradsko dete, mladi gospodin sa manirima, vaspitan od oca Osmana i majke Lidije. Poštuje starije ljude, a mladima je primer i kako neko ko je odrastao u blagostanju može da bude dobar i da ceni roditelje i prave vrednosti. Poštuje i drugu očevu ženu Kristinu. Predstavlja se i u rijalitiju onakav kakav zaista jeste i kad kamera nema.

