MILICA KEMEZ BILA PRED UDAJOM, PLANIRALA JE SA NJIM I DETE: Još ŠOK detalja iz privatnog života zadrugarke, a u sve je bio upleten STEFAN KARIĆ! (VIDEO)

Milica Kemez osim s*ksa u rijalitiju privukla je pažnju tako što je ispričala tužnu, životnu priču. Sada je zadrugarka otkrila detalje koje niko nije znao.

Bivši dečko Kemezove pravio joj je ljubomorne scene zbog Stefana Karića, koji je sada sa njom u rijalitiju.

"On je mene non-stop krivio za te panične napade koje je imao. Mi smo se zabavljali godinu dana, bila je to turbulentna veza. On je bio ljubomoran, čak na Stefana Karića. Mi smo bili u Budvi, Antićka, bivša devojka Marka Miljkovića, Marija Ana Smiljanić, tu meni Stefan Karić pošalje poruku da se vidimo i Marija Ana kao hajde da se vidimo i oni su se dopisivali i dogovore se da idemo u klub... Ja imam dva telefona na kojima sam prijavljena na Instagram, sa jednog ajfona mi se obrišu poruke, sa drugog ne. Ja se pop*čkarala sa ovim mojima i hoću da idem, ja se pakujem, on tu besan. Digne me na zid i kaže mi: "Sa Karićem se dopisuješ, mamu li ti j*bem u p*čku, a ja hoću da te ženim", a ja ne mogu da mu kažem da ja nemam ništa sa tim, on je od tada bio ljubomoran. Ja pipnem konobara i on meni uvek govori kako će da mi polomi ruku. Kad god ja dođem u Beograd, ja se sretnem sa Karićem, pričala je Milica Krunićevoj.

"Slušaj ovu situaciju. Ja se posvađam sa Dušanom i odlučim da se pomirim sa Strahinjom i krenem da živim sa njim, kao pravimo dete. To je bilo skoro. Ja se ubacila u taj mod, ja sam udata žena, mi pravimo dete. U neko doba noći, treba mušterija da dođe po mene, a on sedi u kuhinji i sluša muziku, ćuti i ja ga tu pitam za kim pati i on meni: "Ti nisi normalna, spakuj stvari i idi". Ja tu spakujem stvari i odem. Ja tu bila skenj*na, zovnem Dušana i on mi oprosti", pričala je Milica.

