ISPOVEST KRISTININE MAJKE OD KOJE ĆE VAM SE SLEDITI KRV U ŽILAMA: Njoj su i deda i otac ubice?! A on me je toliko tukao da sam JEDVA OSTALA ŽIVA! ŠOK!

Snežana Brodar, majka Kristine Ružić, kao gošća u vili "Parova" u okviru "Ispovesti" ispričala je jezive detalje iz svog, ali i ćerkinog privatnog života. Ceo rijaliti tresao se od njenih reči, koje su kako je vreme odmicalo postajale sve teže.

Snežana je, naime, kako bi se zaštitila od porodične muke gde ju je otac silovao, upala u pogrešne ruke - u ruke čoveka koji je pokušao da je ubije. Kako se navodi, nakon porodične drame, pokušala je da se spase udajom, međutim ni to je nije usrećilo.

"Sa Kristininim ocem sam se upoznala nakon muževljeve smrti. Bio je fin prema meni. O njegovoj prošlosti nisam preterano znala. Ali sam saznala da je, deset godina kasnije, bio makro, da je imao dosije i slično. Moj prvi brak je bio srećan. Rano sam ostala udovica. Oboje smo iz Topole. Znala sam da je ubio pogrešnog čoveka, ali nisam znala da je bio makro u Grčkoj. Kristinin deda je ubio svog oca. Stric joj se obesio zbog narkomanije, a na kraju je Kristitin otac ubio čoveka. Katastrofalnoa je priča", ispričala je Snežana i dodala da je njen muž, Kristinin otac, bio "neartikulisan kada se Kristina rodila", ali i da se izuzetno loše ponašao prema njoj kada je bila u drugom stanju.

"Počeo je prema meni da se menja kada sam ostala trudna. Počeo je i da me šamara i šutira. Kada se Kristina rodila, dobio sam plućnu emboliju, jedva sam opeživela. Kada sam izašla iz bolnice, on se napio i pretukao me do smrti. Moj bivši suprug ima sada trenutno status 'klošara' u Topoli, a u vremenu kada smo bili u braku, trudio se, ali nije mogao budući da je imao dijagnoze. Umesto da se lečio medikamentia, on se lečio alhkoholom."

Kada je Kristina napunila 16 godina završile su u Sigurnoj kući, ali je nakon izvesnog vremena Kristina morala da pređe da živi kod svoje bake koja ju je psihički maltretirala i tražla novac.

"Ostali smo bez igde ičega. Nismo imali novca i završili smo u Sigurnoj kući. Bila je razmažena od strane mene, te je izrazila želju da ode kod bake u Topolu. Verovala je njenim rečima da će joj biti dobro kod nje, te da će joj otac obezbediti lepu budućnost kada izađe iz zatvora", nastavila je da šokira Snežana.

Kristina je, inače, odlučila da ostane kod bake samo zato što se osetila zapostavljenom, jer joj je majka našla novog muža.

"Imala sam društvo, imala sam momka u Topoli i sve me je vezivalo za to mesto. Možda je čudno, ali to je bio razlog koji je presudio da ostanem kod bake bez obzira na njeno psihičko maltretiranje", objasnila je Kristina.

