MILOJKO PLJUNUO MILIJANU, ONA NA LEKOVIMA! Ušla Žapcu u tuš-kabinu, pipkao je svuda po telu, pa joj ČIČA održao lekciju pa otišao da spava! (VIDEO)

Milojko Božić pljunuo je suprugu Milijanu kada je saznao da je tokom žurke bila sa oženjenim Nemanjom Stamanovićem Žapcem u tuš-kabini.

Naime, kada se Božić probudio zatekao je suprugu kako igrala sa Žapcem koji joj je dodirivao kukove, zadnjicu, ona se smeškala.

Iako je Milijane bila svesna da će joj Milojko zameriti ona je nastavila da se igra s njim.

Iako su ukićani luksuzne vile pokušali da ga uvere da je to Milijani bio zadatak, on u to nije poverovao.



"Ti treba da ideš kod psihijatra! Je l ste se j*bali? Jeste, verovatno!" pljunuo je Milojko Milijanu i dodao: Sram te bilo!

Milijana je bila uznemirena i iznervirana što joj Milojko ne veruje, tražila je tablete za smirenje, ž a on se samo pokupio i otišao na spavanje.

foto: Pritnscreen/Happy

Kurir.rs

Kurir